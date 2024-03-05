05 Mar 2024 - 21:22- Gündem G:

Tekstil deposunda yangın çıktı!

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Zonguldak'ta tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. Ekipler müdahalede bulunurken yangında depo kullanılamaz hale geldi.

Tekstil deposunda yangın çıktı! mask
Tekstil deposunda yangın çıktı!
Tekstil deposunda yangın çıktı!
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 Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, kumaş ve elyafların bulunduğu depo, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Çaydeğirmeni Osmanbeyler köy yolu üzerinde meydana geldi. İçerisinde kumaş ve elyafların bulunduğu depoda yangın çıktı. Tekstil malzemelerinin kısa sürede tutuşmasıyla büyüyen yangın tüm depoyu sararken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, tek katlı depo yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA
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05 Mar 2024 - 21:22 - Gündem

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