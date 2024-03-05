Tekstil deposunda yangın çıktı!

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, kumaş ve elyafların bulunduğu depo, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Çaydeğirmeni Osmanbeyler köy yolu üzerinde meydana geldi. İçerisinde kumaş ve elyafların bulunduğu depoda yangın çıktı. Tekstil malzemelerinin kısa sürede tutuşmasıyla büyüyen yangın tüm depoyu sararken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, tek katlı depo yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.