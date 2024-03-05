Cumhurbaşkanı Tatar 'Alanya' heyetiyle Berlin'de zirveye katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Avrupa’nın değerlerini paylaştığını belirterek, Almanları kültürünü ve doğal güzelliklerini görmek için ülkesini ziyaret etmeye çağırdı.

Tatar, Almanya’nın başkenti Berlin de Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu’nun (TCWTF) düzenlediği Küresel Kentsel Destinasyon Değişim Zirvesi’nde konuştu.

Alanya dostu turizm duayeni Hüseyin Baraner'in de yer aldığı zirveye İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, İYİ Parti Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayları, Alanyalı iş insanları Ali Kamburoğlu ve Raşit Sadullahoğlu da katıldılar.

Zirvedeki konuşmasında 5-7 Mart tarihleri arasındaki ITB Berlin Turizm Fuarı’nda KKTC’yi tanıtacaklarını belirten Tatar, ülkesinin doğal güzelliklerini, kültürünü ve gastronomisini fuarda ziyaretçilere anlatacaklarını söyledi.

Tatar, dünyadaki problemlere rağmen turizmin gelişmesinin kültürlerin tanınması ve ekonomik refah için önemli olduğunu vurgulayarak, turizmin küresel barış için önemli rol oynadığını ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Barış ve ülkeler arasında etkileşimler, küresel refahın büyümesine katkıda bulunuyor" dedi.

KKTC ve Türkiye’nin doğal güzellikleriyle turizm için en iyi destinasyonlar içinde yer aldığına işaret eden Tatar, Türkiye’nin Avrupa’dan 3 saat ve Kıbrıs’ın da kıtadan 3,5 saat uçuş mesafesinde olduğunu aktardı.

Antalya Diplomasi Forumu’nun etkileşim bakımından çok verimli geçtiğine değinen Tatar, 4 bin 700 kişinin davet edildiği forumda küresel sorunlara yönelik tartışmaların yapıldığını dile getirdi.

KKTC’nin Avrupa’nın değerlerini paylaştığını vurgulayan Tatar, Almanları kültürünü ve doğal güzelliklerini görmek için Ada’yı ziyaret etmeye çağırdı.

Tatar, "KKTC, güzel havası, gastronomisi, sahilleri, güzel doğası ve cana yakın insanlarıyla turizmde yeni bir destinasyon olarak yeniden keşfediliyor" ifadesini kullandı.

ALMANYA CUMHURBAŞKANINI ELEŞTİRDİ

ITB Berlin'deki KKTC standını da ziyaret eden Tatar, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tatar, açıklamasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’i eleştirdi.

Tatar, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in 12 Şubat’ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Onları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Kıbrıs’ın gerçeklerini eğer hala göremedilerse, eğer hala anlayamadılarsa herhalde bunun kusuru bizde değil, kusur onlardadır" dedi.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu vurgulayan Tatar, 1571’den 1923 Lozan Antlaşması’na kadar Kıbrıs Adası’nın Osmanlı Devleti’nin bir parçası olduğunu anımsattı.