Tüyler ürpeten olay. Ağaca asılı halde bulundu

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde tüyler ürpeten bir olay meydana geldi. Bir bahçe içerisindeki ağaca asılı halde bir erkek cesedi bulundu. Çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri ağaca asılı halde bulunan kişinin 47 yaşındaki Davut Armut olduğunu belirledi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahsın cansız bedeni savcı incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.