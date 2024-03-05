Antalya'da hortum: 3 çocuk yaralandı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı ve turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya'da, saat 16.00'dan itibaren sağanak etkisini gösterdi. Şiddetli yağmur nedeniyle kentteki yollarda su birikintileri oluşurken, trafik durma noktasına geldi. Kültür Mahallesi'nde, kavşak ve ara sokaklarda bulunan mazgalların tıkanmasıyla sokaklar suyla doldu. Konyaaltı ilçesinde bazı araçlar su taşkını sebebiyle yolda kaldı. Bir vatandaşın ise yağmurun yağdığı sırada aracını yıkamaya çalışması dikkat çekti.
3 ÇOCUK YARALANDI
Kumluca ilçesinin Göksu, Hacıveliler, Yenimahalle, Merkez ve Toptaş mahallelerinde hortum çıktı. Ağaçların yerinden söküldüğü hortumda bazı araçlarda hasar meydana geldi. Tarım alanları, seralar ve portakal bahçeleri zarar görürken, birçok iş yerinin camları patladı. Levhaların devrildiği, apartman çatılarındaki güneş enerji sistemleri cadde ve sokaklara düştüğü hortum ayrıca, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait binanın çatısını da yerinden kaldırdı. Kumluca Belediyesi kademesinde de hasara yol açan hortum sebebiyle güneş paneli düşen bir otomobildeki Muhammed Ali Ceylan adlı çocuk hafif şekilde yaralandı. Hortum nedeniyle Ümitcan Koç (16) ve Eymen Duran (15) isimli çocukların da yaralanarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.