05 Mar 2024 - 20:56 - Asayiş

Binanın çatısına çıkarak etrafa rasgele ateş etti

Sakarya'da iki katlı binanın çatısına çıkarak tabancayla rastgele çevreye ateş eden T.T. (49), polis ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından ikna edildi. Gözaltına alınan şahsın eski polis olduğu öğrenildi. Daha önce de caddede pompalı tüfekle çevreye ateş açtığı, başka bir olayda ise bir kadını rehin aldığı bilgisi paylaşıldı.