Binanın çatısına çıkarak etrafa rasgele ateş etti

2 katlı binanın çatısına çıkan ve eski polis olduğu öğrenilen T.T., elindeki tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. T.T., polis ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından ikna edilerek binadan indirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
T.T.’nin Adapazarı ilçesinde 2022 yılında pompalı tüfekle sokak üzerinde çevreye ateş açtığı, geçen yıl temmuz ayında ise Ankara Caddesi'nde bir kadını rehin aldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.