05 Mar 2024 - 20:45- Spor G:

Corendon Alanyaspor ara vermedi

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Trendyol Süper Lig'de dün akşam Trabzonspor'u 3--1 deviren Corendon Alanyaspor, ara vermeden Sivasspor mesaisine başladı

Corendon Alanyaspor ara vermedi mask
Corendon Alanyaspor ara vermedi
Corendon Alanyaspor ara vermedi
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Zafer sarhoşu Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında zorlu Sivasspor deplasmanına çıkacak. Ligde 28. haftanın kapanış maçında dün akşam, 3 maçtır gol yemeden kazanan Trabzonspor'u ağırlayan Corendon Alanyaspor, rakibini ilk ve ikinci yarıda attığı gollerle 3-1 mağlup ederek haftanın en dikkat çeken galibiyetine imza attı. 6 maç aradan sonra gelen 3 puanla ateş hattından bir nebze uzaklaşan turuncu yeşilli ekipte teknik direktör Fatih Tekke, Sivasspor maçının öneminden dolayı oyuncularına izin kullandırmadı. Ligde 9 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Sivasspor'a konuk olacak olan Alanyaspor, bugün tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

AHMET VE HASSAN İÇİN KUTLAMA YAPILDI

Corendon Alanyaspor'un bugün başlayan Sivasspor maçı hazırlıklarında antrenman öncesi Ahmed Hassan ve Yusuf Karagöz'ün doğum günü kutlaması yapıldı. Ardından antrenman başladı. Trabzonspor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarının ardından dar alanda pas ve çift kale maç yaptılar. Turuncu yeşilli ekip, Sivasspor mesaisine yapacağı antrenmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU
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05 Mar 2024 - 20:45 - Spor

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