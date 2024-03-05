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Yunanistan'a kaçarken kıskıvrak yakalandılar

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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçarken kıskıvrak yakalandılar mask
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Güvenlik güçlerinin İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri Z.B. ve M.B., yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Z.B. ve M.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 

Kaynak: DHA
# Jandarma

05 Mar 2024 - 20:29 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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