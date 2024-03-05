Sosyal medya dolandırıcılarına büyük operasyon

Son zamanlarda sosyal medyadan satılan elektronik eşya, mobilya takımı ve oto yedek parçası alırken dolandırılan, kadın hesapları üzerinden cinsel içerikli konuşmalar sonrası şantaja maruz kalan kişilerin şikayetleri üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayete konu sosyal medya hesaplarını detaylı incelemeye aldı. İncelemeler sonunda sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık ve şantaj yapan 17 kişiyi tespit eden ekipler, Kahramanmaraş, İstanbul, Mersin, Osmaniye, Kayseri ve Hatay'da 21 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramada suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, hard disk ve tablet ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA