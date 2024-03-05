- Gündem

Instagram ne zaman gelecek?

ABONE OL Google News Sayfamız

Akşam saatlerinden itibaren dünya genelinde instagram ve facebook erişim problemi. yaşanmaya başlandı. Kullanıcılar ise ne zaman düzeleceğini merak etmeye başladı.

Instagram ne zaman gelecek? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

5 Mart tarihinde Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, sosyal medya platformuna giriş yapamıyor. Peki, Instagram ne zaman düzelecek?

Henüz bir açıklama bulunmuyor ancak erişim probleminin kısa sürede giderileceği tahmin ediliyor. Eğer siz de kendi hesabınızla ilgili bir sorun mu var yoksa genel erişim problemi mi yaşıyorsunuz anlamak için aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz:

İlk İnternet bağlantınızda bir sorun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer internet bağlantınızda bir sorun varsa, Instagram'a erişimde sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Eğer bağlantıda problem yoksa bir diğer seçenek ise uygulama güncellemelerini kontrol etmek olacaktır.Instagram uygulamanızın en son sürümde olduğundan emin olun.

Eğer Instagram'a bilgisayar üzerinden erişiyorsanız, farklı bir tarayıcı deneyin. Mobil cihaz kullanıyorsanız, başka bir cihaz üzerinden de bağlanmayı deneyebilirsiniz.

Eğer yukarıdaki adımları takip etmenize rağmen Instagram'da sorun yaşamaya devam ediyorsanız, büyük olasılıkla genel bir sorun yaşandığından emin olabilirsiniz

Kaynak: Haber Merkezi

# Mart, Bir, açıklama, ilgili, Sosyal, devam, Son, internet

05 Mar 2024 - 19:33 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanya’nın İpek Serüveni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tarihi Kızılkule’de sergilenecek mask
Alanya’nın İpek Serüveni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tarihi Kızılkule’de sergilenecek
Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplerine Ramazan gıda kolisi mask
Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplerine Ramazan gıda kolisi
Meteoroloji uyardı: Yağış geliyor, sıcaklık düşüyor mask
Meteoroloji uyardı: Yağış geliyor, sıcaklık düşüyor
Polis üniformaları değişti: İşte yeni üniformalar... mask
Polis üniformaları değişti: İşte yeni üniformalar...
Afetzede öğrenciler için koştular mask
Afetzede öğrenciler için koştular
'İkinci mucize bebek' ilk adımlarını attı mask
'İkinci mucize bebek' ilk adımlarını attı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber