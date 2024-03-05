Instagram ne zaman gelecek?

5 Mart tarihinde Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, sosyal medya platformuna giriş yapamıyor. Peki, Instagram ne zaman düzelecek?

Henüz bir açıklama bulunmuyor ancak erişim probleminin kısa sürede giderileceği tahmin ediliyor. Eğer siz de kendi hesabınızla ilgili bir sorun mu var yoksa genel erişim problemi mi yaşıyorsunuz anlamak için aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz:

İlk İnternet bağlantınızda bir sorun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer internet bağlantınızda bir sorun varsa, Instagram'a erişimde sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Eğer bağlantıda problem yoksa bir diğer seçenek ise uygulama güncellemelerini kontrol etmek olacaktır.Instagram uygulamanızın en son sürümde olduğundan emin olun.

Eğer Instagram'a bilgisayar üzerinden erişiyorsanız, farklı bir tarayıcı deneyin. Mobil cihaz kullanıyorsanız, başka bir cihaz üzerinden de bağlanmayı deneyebilirsiniz.

Eğer yukarıdaki adımları takip etmenize rağmen Instagram'da sorun yaşamaya devam ediyorsanız, büyük olasılıkla genel bir sorun yaşandığından emin olabilirsiniz

Kaynak: Haber Merkezi