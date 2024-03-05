Son dakika - Belediye başkanı adayı çekildiğini açıkladı

İYİ Parti Gaziantep Karkamış Belediye Başkan adayı Mehmet Polat adaylıktan çekildiğini duyurdu. Polat'ın Zorla adaylıktan el çektirildiği iddia edildi.

'ELİMDEN OLMAYAN SEBEPLERDEN DOLAYI ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM'

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Karkamış’tan belediye başkan adayı olan Mehmet Polat adaylık çekildiğini duyurdu.

Polat, “Adaylığım süresinde beni destekleyen Karakamış ve Barak halkına teşekkür ederim. Elimde olmayan sebeplerden ötürü adaylıktan çekilmiş bulunmaktayım. Bir kaç gün içerisinde akraba ve dostlarımızla birlikte kararımızı açıklayacağız" açıklamasıyla çekildiğini duyurdu.

'AÇILAN DAVANI BİLMİYOR MUYDUN?'

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ise Polat'ın açıklamasını alıntılayarak şu paylaşımla cevap verdi:

“Polat ısmarlama bir açıklama yapmış. Bana da laf vurması söylenmiş açıklamasında. Talimatı öyle almış.

1- Geçmişte Kaçakçılık nedeniyle açılan davanı bilmiyor muydun ?

Aday olurken, aylarca seçim çalışması yaparken, bize gelip başvuru yaparken, para harcarken ve iki gün önce kalabalıkla stk açılışı yaparken.

2- YSK ile görüştüm 'Polat ile alakalı hiçbir başvuru, geçmişten suç başvurusu yok. Bugün seçilsin mazbatasını veririz' diyorlar.

3- 'Kaçakçılıkla yargılanıyorum o nedenle aday olamıyorum' diyen şahıs, aşağıda ki satırlarında beni kastederek “benim sizin gibi kirli param yok" demiş. Aynen kaçakçılıkla yargılandığı için seçime giremeyip aday olamayan şahıs, hiçbir sabıkası olmayan ve hakkında 44 sene boyunca hiçbir dava dahi açılmamış ve seçimlere girip milletvekili olmuş bana bunu yazmış.”

Kaynak: Haber Merkezi