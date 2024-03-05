Öğrenci yurdunda yangın çıktı

Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunun çatı katında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
ÖĞRENCİLERDEN YARALANAN OLMADI
Yangın sırasında yurtta kalan öğrencilerin okulda olmasıyla kimse yaralanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.