- Asayiş

Öğrenci yurdunda yangın çıktı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir erkek öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Öğrenci yurdunda yangın çıktı mask
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Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunun çatı katında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

ÖĞRENCİLERDEN YARALANAN OLMADI

Yangın sırasında yurtta kalan öğrencilerin okulda olmasıyla kimse yaralanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA
# sağlık, Bir, Polis, Yangın

05 Mar 2024 - 18:45 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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