05 Mar 2024 - 18:33- Gündem G:

Facebook ve Instagram çöktü: Milyonlarca kullanıcı giriş yapamıyor! İşte facebook ve Instagram'a giriş yolları

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Son dakika bilgilerine göre Facebook ve Instagram'ın çöktüğü ve milyonlarca kullanıcının hesaplarına giremediği bildirildi.

Facebook ve Instagram çöktü: Milyonlarca kullanıcı giriş yapamıyor! İşte facebook ve Instagram'a giriş yolları mask
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Türkiye'de Facebook ve Instagram hesapları olanlar hesaplarına giremez oldu.

Kullanıcılar hesaplarına girmeye çalıştığında 'Oturum zaman aşımına uğradı' mesajı ile karşılaşıp hesapları kapanıyor.

Hesaplarını açmaya çalışan kullanıcılar iki aşamalı kodlarını kullandığı halde doğrulama kodu da geldiği halde hesaplarına giremiyor.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'A NASIL GİRERİM

Facebook ve Instagram hesaplarına giremeyenler nasıl girerim aramaları yapıyor.

Facebook ve Instagram hesaplarınıza giremiyorsanız bir süre bekleyin ve iki aşamalı doğrulamanızı yaparak girmeye çalışın.
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05 Mar 2024 - 18:33 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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