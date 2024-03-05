Facebook ve Instagram çöktü: Milyonlarca kullanıcı giriş yapamıyor! İşte facebook ve Instagram'a giriş yolları

Türkiye'de Facebook ve Instagram hesapları olanlar hesaplarına giremez oldu.
Kullanıcılar hesaplarına girmeye çalıştığında 'Oturum zaman aşımına uğradı' mesajı ile karşılaşıp hesapları kapanıyor.
Hesaplarını açmaya çalışan kullanıcılar iki aşamalı kodlarını kullandığı halde doğrulama kodu da geldiği halde hesaplarına giremiyor.
FACEBOOK VE INSTAGRAM'A NASIL GİRERİM
Facebook ve Instagram hesaplarına giremeyenler nasıl girerim aramaları yapıyor.
Facebook ve Instagram hesaplarınıza giremiyorsanız bir süre bekleyin ve iki aşamalı doğrulamanızı yaparak girmeye çalışın.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.