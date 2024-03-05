Facebook ve Instagram çöktü: Milyonlarca kullanıcı giriş yapamıyor! İşte facebook ve Instagram'a giriş yolları

Türkiye'de Facebook ve Instagram hesapları olanlar hesaplarına giremez oldu.

Kullanıcılar hesaplarına girmeye çalıştığında 'Oturum zaman aşımına uğradı' mesajı ile karşılaşıp hesapları kapanıyor.

Hesaplarını açmaya çalışan kullanıcılar iki aşamalı kodlarını kullandığı halde doğrulama kodu da geldiği halde hesaplarına giremiyor.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'A NASIL GİRERİM

Facebook ve Instagram hesaplarına giremeyenler nasıl girerim aramaları yapıyor.

Facebook ve Instagram hesaplarınıza giremiyorsanız bir süre bekleyin ve iki aşamalı doğrulamanızı yaparak girmeye çalışın.