ITB Berlin'de 'Alanya' rüzgarı

DÜNYANIN en büyük turizm fuarı olan ve 'Dünya Turizm Borsası' olarak adlandırılan ITB Berlin, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Berliner Sergi Alanı'nda misafirlerini ağırlamaya başladı.

7 Mart'ta sona erecek fuarda bu sene 180’in üzerindeki ülkeden 6 bine yakın şirket yer alıyor. İlk kez 1966 yılında 5 ülkeden 9 şirketin katılımıyla düzenlenen ITB Berlin, bu yıl ‘Seyahat ve Turizmde Dönüşüme Birlikte Öncülük Edin’ sloganıyla gerçekleşiyor. Fuarın konuk ülkesi ise Umman.





KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR ALANYA STANDINDAYDI



ITB Turizm Fuarı’na iş gezisi düzenleyen ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası), ALTAV (Alanya Turizm Tanıtma Vakfı) ve ALTİD (Alanya Turistik İşletmeciler Derneği) ile birlikte Alanya’yı tanıtıyor. Fuara Alanya'dan katılan isimler arasında İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTİD Başkanı Burhan Sili, ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de yer alıyor. Dim, birlikte Almanya'ya gittiği KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Alanya standına getirirken, Tatar uzun süre Alanya standında kaldı ve turizme ilişkin bilgiler aldı.



ERDEM: VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ



ALTSO Başkanı Eray Erdem, “Alanya’mızın tanıtımı için Almanya’daki yerimizi aldık. ALTİD Başkanımız Burhan Sili, ALTAV Başkan Yardımcımız Mehmet Dahaoğlu ve Alanya’dan turizmci arkadaşlarımızın katılımıyla fuarda Alanya’mız için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Fuarın ilk gününü değerlendiren ALTSO Başkanı Eray Erdem, “Yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz ve iş insanlarımızdan oluşan heyetimiz ile birlikte bugün açılışı gerçekleştirilen ITB Berlin Turizm Fuarı’nda yerimizi aldık.

Fuarda Almanya pazarı üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirip, MTS Globe Genel Müdürü Münci Karakaya, TAV Havaalanları Havacılık Planlama ve Pazarlama Koordinatörü Özge Küçükcan ve TAV Havaalanları Havacılık Pazarlama ve Planlama Müdürü Efe Buğra Çınar ile bir araya geldik.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Antalya Milletvekilimiz Sururi Çorabatır, Ankara Ticaret Odası Başkanımız Gürsel Baran, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ali Bahar ile de fikir alışverişinde bulunduğumuz fuarda, katılımcı ülkeden çok sayıda ziyaretçiyi de standımızda ağırladık.

Fuarda ayrıca turizmci dostlarımız ve yabancı seyahat acentelerinin etkili isimleri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk" dedi.



BAKAN ERSOY DA ALANYA STANDINDAYDI



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da Alanya standında ağırladıklarını ifade eden Başkan Erdem, "ITB Berlin Turizm Fuarı’nda yer alan Alanya standımızda Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u da ağırladık. Sayın bakanımızla 2024 turizm sezonu ve Almanya pazarı üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirip, görüş ve önerilerini aldık.

Turizmin tüm paydaşlarının bir araya geldiği bu önemli organizasyonda Antalya, Alanya ve tüm ülkemiz olarak işbirliği içerisinde olmaktan da ayrıca mutluyuz" diye konuştu.

ITB 2024’te fuar boyunca 17 farklı alanda düzenlenecek oturumlarda sürdürülebilirlik, iklimin korunması ve sosyal adalet için küresel turizmin neler yapabileceği değerlendirilecek. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi