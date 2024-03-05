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Alanya’da Rus kadın intihara kalkıştı

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Alanya’da 50 yaşındaki Rus kadın hap içerek canına kıymak istedi.

Alanya’da Rus kadın intihara kalkıştı mask
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Olay Avsallar Mahallesinde meydana geldi. Rusya uyruklu S.A. (50) girdiği bir anlık bunalım sonucunda evde bulduğu hapları içti. Ailesi tarafından durumun farkedilmesiyle sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu ve olay yerine gelen ambulansla Rus kadın hastaneye kaldırıldı. S.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi
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05 Mar 2024 - 17:59 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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