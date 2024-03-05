Alanya’da Rus kadın intihara kalkıştı

Olay Avsallar Mahallesinde meydana geldi. Rusya uyruklu S.A. (50) girdiği bir anlık bunalım sonucunda evde bulduğu hapları içti. Ailesi tarafından durumun farkedilmesiyle sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu ve olay yerine gelen ambulansla Rus kadın hastaneye kaldırıldı. S.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi