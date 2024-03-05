Ünlü oyuncudan çarpıcı çocuk açıklaması: Hiç ihtiyaç duymadık, duymayacağız da...

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda İfakat rolünü canlandırılan Gülçin Santırcıoğlu'ndan konuk olduğu programda çocuk sahibi olmakla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Santırcıoğlu, "Çocuk yapmak yerine gezmeyi tercih ediyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

'O PARAYLA GEZMEYİ TERCİH EDİYORUM'

"Çocuğa hiç ihtiyat duymadık, duymuyoruz, duymayacağız da... 'Bu hayat çocuk getirilmez' yerinden kestirmeden değil dediğim şey. Ben gerçekten gezmeyi tercih ediyorum o parayla. Yani sevgili olarak kalmayı istiyorum, sıfatlarıma 'anne' eklensin istemiyorum.

'KADININ SIRTINDA BİR BASKI VAR'

Olana da helal olsun, güle güle büyütün. Yani hiç diyeceğim bir şey yok... Fakat yapmayan kadının sırtında böyle bir baskı var, yok değil. En azından erkeklere 'Pişman olur musun?' diye sorulmuyor, kadınlara soruluyor genelde. Olmuyoruz arkadaşım, olmuyoruz yani. Zaman sadece kadın için işliyormuş gibi davranılması çok sinir bozucu."

Kaynak: Haber Merkezi