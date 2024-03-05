Seçim öncesi son meclis toplantısı: Başkan Yücel’den meclis üyelerine plaketli teşekkür

Alanya Belediyesi’nin Mart Ayı Meclis Toplantısı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Grup sözcülerinin konuşmaları ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Yücel Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek özel gün ve haftaları tebrik etti.

BAŞKAN YÜCEL’DEN 8 MART SERGİSİNE DAVET

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Yücel, “Kadın; toplumun ve ailenin temelidir. Türk kadını; eğitimden, sağlığa, siyasete, iş dünyasına kadar her alanda üstlendikleri görevleri başarıyla yerine getirerek modern Türkiye'nin simgesi ve Cumhuriyetimizin en büyük teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyemiz tarafından “Tarihi Kızılkule’de düzenlenecek ve 8 Mart Cuma saat 14.30’da açılışı gerçekleştirilecek “Dut Ağacından Dokuma Tezgahına-Alanya’nın İpek Serüveni” sergisi ile saat 16.00’da Kızılıkule yanı tarihi sarnıç yapısında düzenlenecek “Alanya İpek Böcekçiliği Mektebi” konferansına vatandaşlarımızı davet ediyorum. Sergilerimizi, vatandaşlarımız 18 Mart’a kadar Kızılkule ve Sarnıç yapısında ücretsiz ziyaret edebilirler.” dedi.

RAMAZAN MEYDANI KAPILARINI AÇIYOR

Başkan Yücel konuşmasında, “11 Mart Pazartesi günü 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlangıcını idrak edeceğiz. Tüm Alanya halkının ve İslam Aleminin mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik eder; Rahmet, mağfiret, dayanışma ve yardımlaşma ayı olan mübarek Ramazan ayının ülkemize ve Alanya’mıza hayırlar getirmesini dilerim. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz, Ramazan’ın ruhunu yaşattığımız Ramazan Meydanımız açılıyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinlikler kapsamında; 11 Mart 2024 Pazartesi ile 08 Nisan 2024 Pazartesi tarihleri arasında belediye sarayı yanındaki ramazan meydanında Karagöz Hacivat kukla oyunu, orta oyunu, semazen, jonglör, palyaço, çember gösterileri, ilahi, şiir, tasavvuf müziği dinletileri ve konserler yer alacaktır. Ayrıca programımızda birbirinden değerli sanatçılarımız; Ender Doğan, Uğur Işılak, Murat Belet, Esat Kabaklı, Ali Kınık ve Orhan Hakalmaz sizlerle birlikte olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da eski Ramazan’ların tadında buluşalım. Yan yana olalım, bir arada olalım. Tüm vatandaşlarımızı ve siz değerli meclis üyelerimizi Ramazan Meydanımıza davet ediyorum.” diye konuştu.

ALANYA BELEDİYESİ’NE BİR ÖDÜL DAHA

Başkan Yücel Alanya Belediyesi’ne bir ödül daha kazandırdıklarını belirterek, “Alanya Belediyesi olarak Çevreci Kent Alanya Vizyonumuz 2023 En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü ile taçlandı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından koordine edilen “En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri 2023 Ödülleri” kapsamında En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Jürisi tarafından Alanya Belediyesi olarak 4. kez üst üste ödüle layık görüldük. Belediyemiz tarafından hazırlanan 2023 yılı boyunca denizlerin ve kıyıların korunmasına dair Birleşmiş Milletler (UNDP) tarafından belirlenen Kalkınma Amaçlarından “Sudaki Yaşam”, “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “İklim Eylemi”, “Temiz Su ve Sanitasyon” ve “Sorumlu Üretim ve Tüketim” maddeleri baz alınarak yürütülen çevreci etkinlik ve projeler ile ödüle layık görüldük. Ödülümüzü, 9 Mart 2024 tarihinde Ankara yapılacak olan “Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın 30. Yıldönümü Kutlaması ve Çevre Ödül Töreni” ile alacağız.

Ödülümüzün Alanya’mıza hayırlı olmasını diler, emek veren ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.

BAŞKAN YÜCEL’DEN MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

Meclis üyelerine görev süreleri boyunca vermiş oldukları hizmet için teşekkür eden Başkan Yücel, “Bugün 5 yıllık görev süremizin son meclisini gerçekleştiriyoruz. Bu meclis, uyumu, Alanya menfaatleri söz konusu olduğunda gösterdiği birliktelik ve özverili çalışmaları ile örnek bir meclis oldu. Aldığımız doğru kararlar ile Alanya’ya çok önemli hizmetler kazandırdık. Önceliğimiz her zaman Alanya halkı ve Alanya’nın menfaatleri oldu. Tüm meclis üyelerimiz Alanya’ya hizmet konusunda elini taşın altına koymaktan asla çekinmedi. Tüm meclis üyelerimize 5 yıldır gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı şahsım ve Alanya halkı adına şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart Seçimlerinde aday olan tüm başkan ve meclis üyesi adaylarına çalışmalarında başarılar diliyorum, nezaketli, demokratik ve huzurlu, güven içinde bir seçim dönemi geçirmeyi temenni ediyorum. Görevi bırakan meclis üyesi arkadaşlarımıza da emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında sağlık, esenlik ve başarılar dilerim.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

BAŞKAN YÜCEL TÜM MECLİS ÜYELERİNE PLAKET SUNDU

Meclis gündeminin ardından Başkan Yücel ilk olarak Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın Meclis Üyeleri ve Alanya Belediyesi’nin kadın müdürlerine çiçek vererek günlerini kutladı. Başkan Yücel daha sonra tüm meclis üyelerine plaket takdim etti. Her meclis üyesinin elini sıkan Başkan Yücel, hizmetleri için her birine ayrı ayrı teşekkür etti. Meclis üyeleri de Başkan Yücel’e teşekkür ederek, yerel seçimlerde başarılar dilediler.