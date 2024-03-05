İş yeri kurşunların hedefi oldu

Kimliği belirlenemeyen 3 kişi, önüne geldikleri medikal malzemeleri satan bir iş yerine tabancayla peş peşe ateş etti. Mermilerden bazıları komşu iş yerine de isabet etti. Şüpheliler kaçarken, olayda ölen ya da yaralananın olmadı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA