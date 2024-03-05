- Asayiş

İş yeri kurşunların hedefi oldu

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Diyarbakır'da bir iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş yeri kurşunların hedefi oldu mask
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Kimliği belirlenemeyen 3 kişi, önüne geldikleri medikal malzemeleri satan bir iş yerine tabancayla peş peşe ateş etti. Mermilerden bazıları komşu iş yerine de isabet etti. Şüpheliler kaçarken, olayda ölen ya da yaralananın olmadı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Kaynak: DHA
# Bir, Polis, etti

05 Mar 2024 - 17:22 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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