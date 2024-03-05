Bu kadar ucuza sıfır araba başka yok: Renault Clio 498.000 TL'ye satışa çıktı

Renault Türkiye'den otomotiv piyasasını alt üst edecek kampanya duyuruldu. Renault Clio modelini 498.000 TL'ye satışa sundu.

SIFIR KİLOMETRE ARABA ALMAK ZORLAŞTI

Sıfır kilometre otomobil satın almak isteyenler için fiyatlar giderek endişe verici bir hale geliyor. Ancak ÖTV muafiyet hakkına sahip olanlar için şimdi bir fırsat doğuyor. Türkiye'de vatandaşların sıfır kilometre otomobil alırken ÖTV ödemeden sahip olma hakları oldukça sınırlıdır. Ancak, belirli engellilik derecelerine sahip olanlar için bu durum farklılık gösterir. Devlet, yüzde 90 ve üzerinde engeli olan vatandaşlara 5 yılda bir kullanılmak üzere ÖTV'siz sıfır kilometre otomobil alma hakkı tanır. Bu hak, bu kişilere oldukça cazip fiyatlar sunar çünkü ÖTV ödeme zorunluluğu olmadığı için otomobil fiyatlarında büyük bir tasarruf sağlanır.

ENGELLİLERE ÖZEL MUHTEŞEM KAMPANYA

ÖTV muafiyeti, sıfır kilometre otomobil almak isteyenler için büyük önem taşır. Bu hak, belirli engellilik durumlarına sahip olan vatandaşlara sunulur ve sıfır kilometre otomobilleri oldukça uygun fiyatlara alabilmelerini sağlar. ÖTV'siz sıfır kilometre otomobil alımı, belirli bir segmente hitap eder ve bu kişilere önemli bir maddi avantaj sunar. Bu hak sayesinde, sıfır kilometre araçlara erişim daha kolay hale gelir ve bireylerin ekonomik yükleri azalır.

ÖTV MUAFİYETİ İLE RAHATÇA ÖDEME İMKANI

Renault Clio, ÖTV muafiyeti kapsamında sunulan avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor. 2024 model Renault Clio'nun liste fiyatı 906.000 TL iken, ÖTV muafiyet hakkına sahip olanlar aynı aracı sadece 498.000 TL'ye satın alabiliyorlar. Bu, önemli bir fiyat farkı ve tasarruf imkanı sağlar. Ayrıca, kredi destekleriyle birlikte, bu aracı daha uygun ödeme koşullarında almak da mümkündür. ÖTV muafiyeti, sıfır kilometre otomobil almak isteyenler için ekonomik olarak erişilebilirliği artırır ve Renault Clio gibi popüler modellerin daha geniş bir kesime ulaşmasını sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi