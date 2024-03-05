AFAD'dan alınan son bilgiye göre Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. 16:17'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,0 olarak açıklandı. Depremin Akdeniz'in 137.23 kilometre açığında olduğu aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi