Survivor Turabi'den Acun'a mesaj var: Özlediysen kalp at yeter

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen acil durum konseyinde, Survivor'ın yıldız ismi Turabi Çamkıran'ın Survivor’dan ayrıldığını açıklamıştı. Sakatlığı sebebiyle Survivor All Star 2024'e veda eden Turabi, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındığını belirtmişti.
Acun Ilıcalı, Survivor Ekstra'da Ogeday ve Turabi hakkında açıklamalar yaptı.
Ilıcalı'nın "Şu an Ogeday bir adım önde ama Survivor sürprizlerin yarışması. Sağlam bir Turabi olsaydı, Ogeday'a yüzde 51 vermezdim. Turabi'nin bitiriciliği olağanüstü boyutta. Finale ikisi kalsaydı, hangisi kazanır deseniz, kafa kafaya derdim." açıklaması dikkat çekti.
Ilıcalı'nın açıklamalarını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Turabi açıklamasına
"Beni özlediysen mesaj at abi. Eğer duygularını açık açık dökemiyorsan kelimelere kalp at, ben anlarım özlediğini... Hemen ararım. Numaramı biliyorsun abi hiç değişmedi. Hala 1 numarayım..." notunu düştü.
İşte Turabi'nin gülümseten paylaşımı
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.