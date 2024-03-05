05 Mar 2024 - 17:06 - Magazin

Survivor Turabi'den Acun'a mesaj var: Özlediysen kalp at yeter

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Survivor'da kazandığı iki şampiyonlukla hayranları artan Turabi'nin yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Turabi, son paylaşımında Acun Ilıcalı'ya yaptığı çağrı gülümsetti. "Turabi'nin bitiriciliği olağanüstü boyutta" diyen Ilıcalı'ya Turabi "Beni özlediysen mesaj at abi. Eğer duygularını açık açık dökemiyorsan kelimelere kalp at abi ben anlarım" dedi.