Ünlü isim canlı yayında tek tek estetiklerini açıkladı

Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucularından Hande Sarıoğlu yaptığı cesur hareketlere bir yenisini daha ekledi ve programda tek tek estetiklerini açıkladı. Yonca Evcimik'in estetiklerinin konuşulduğu anlarda Hande Sarıoğlu da estetiklerini tek tek sıralayarak şunları söyledi:
İŞTE ESTETİKLERİ...
"Dudağımda doldu var, göğüslerimde yıllar öncesinden işlem var." dedi. Sarıoğlu göğüslerini neden yaptırdığını ise "Yaptırmamım sebebi de kalçam var belim ince. Proporsiyon olarak düzgün durması için yaptırdım." diyerek açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.