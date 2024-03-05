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Ünlü isim canlı yayında tek tek estetiklerini açıkladı

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Söylemezsen Olmaz programının yeni sunucularından Hande Sarıoğlu canlı yayında yaptırdığı estetikleri tek tek söyledi.

Ünlü isim canlı yayında tek tek estetiklerini açıkladı mask
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Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucularından Hande Sarıoğlu yaptığı cesur hareketlere bir yenisini daha ekledi ve programda tek tek estetiklerini açıkladı.  Yonca Evcimik'in estetiklerinin konuşulduğu anlarda Hande Sarıoğlu da estetiklerini tek tek sıralayarak şunları söyledi:

İŞTE ESTETİKLERİ...

"Dudağımda doldu var, göğüslerimde yıllar öncesinden işlem var." dedi. Sarıoğlu göğüslerini neden yaptırdığını ise "Yaptırmamım sebebi de kalçam var belim ince. Proporsiyon olarak düzgün durması için yaptırdım." diyerek açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir

05 Mar 2024 - 16:44 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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