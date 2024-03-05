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'Şeytan'ın bebeğiyim' dedi ve ailesini palayla katletti

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Polonya'da yaşayan genç bir kadın ailesini palayla katletti. Bu korkunç olaydan birkaç gün önce ise 'Şeytan'ın bebeği' olarak adlandırılan ilginç videoları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

'Şeytan'ın bebeğiyim' dedi ve ailesini palayla katletti mask
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Polonya'da yaşayan  Klaudia W isimli 27 yaşındaki genç kadın, Polonya'nın Ostroda kentindeki  aile evinde anne ve babasının cansız bedeninin bulunmasının ardından olay yeri yakınlarında tutuklandı.

KARANLIK VİDEOLAR CİNAYETİ AYDINLATTI

Yerel basında yer alan haberlere göre, Klaudia'nın başlangıçta cinayeti itiraf ettiği, ancak kısa bir süre sonra bunu geri çekerek, birkaç gün önce internete yüklediği karanlık videoları ortaya çıkaran bir cinayet soruşturmasına yol açtığı kaydedildi. Olaydan dokuz gün önce sosyal medyada yayınlanan bir videoda Klaudia'nın kendisini "Şeytan'ın bebeği" olarak adlandırmıştı.

AKIL HASTALIĞI TEŞHİSİ KONULMUŞ

Psikiyatrik değerlendirmelerin yapılması beklenirken, bir bölge savcısı Klaudia'ya daha önce akıl hastalığı teşhisi konulduğunu ancak kendi tedavisini durdurduğunu söyledi. Polis tarafından yayınlanan fotoğraflarda Klaudia'nın kelepçelenerek götürüldüğü görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

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05 Mar 2024 - 16:32 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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