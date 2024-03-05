'Şeytan'ın bebeğiyim' dedi ve ailesini palayla katletti

Polonya'da yaşayan Klaudia W isimli 27 yaşındaki genç kadın, Polonya'nın Ostroda kentindeki aile evinde anne ve babasının cansız bedeninin bulunmasının ardından olay yeri yakınlarında tutuklandı.

KARANLIK VİDEOLAR CİNAYETİ AYDINLATTI

Yerel basında yer alan haberlere göre, Klaudia'nın başlangıçta cinayeti itiraf ettiği, ancak kısa bir süre sonra bunu geri çekerek, birkaç gün önce internete yüklediği karanlık videoları ortaya çıkaran bir cinayet soruşturmasına yol açtığı kaydedildi. Olaydan dokuz gün önce sosyal medyada yayınlanan bir videoda Klaudia'nın kendisini "Şeytan'ın bebeği" olarak adlandırmıştı.

AKIL HASTALIĞI TEŞHİSİ KONULMUŞ

Psikiyatrik değerlendirmelerin yapılması beklenirken, bir bölge savcısı Klaudia'ya daha önce akıl hastalığı teşhisi konulduğunu ancak kendi tedavisini durdurduğunu söyledi. Polis tarafından yayınlanan fotoğraflarda Klaudia'nın kelepçelenerek götürüldüğü görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi