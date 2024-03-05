05 Mar 2024 - 16:37- Gündem G:

Korkunç kaza! Hafriyat kamyonları çarpıştı:1 Ölü

ABONE OL Google News Sayfamız

Edirne'de bir hafriyat kamyonuna karşı yönden gelen hafriyat kamyonu çarptı. Kazada araca sıkışan şoför öldü, diğer şoför gözaltına alındı.

Korkunç kaza! Hafriyat kamyonları çarpıştı:1 Ölü mask
Korkunç kaza! Hafriyat kamyonları çarpıştı:1 Ölü
Korkunç kaza! Hafriyat kamyonları çarpıştı:1 Ölü
+8
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Edirne'de 2 hafriyat kamyonunun çarptığı kazada Mehmet Gül hayatını kaybetti, diğer şoför gözaltına alındı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Lalapaşa ilçesi girişinde meydana geldi. E. K.'nin kullandığı 42 ALH 742 plakalı hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen Mehmet Gül yönetimindeki 42 EKR 15 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Çarpmanın şiddeti ile araca sıkışan Mehmet Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi duyup, olay yerine gelen Gül'ün yakınları, gözyaşı döktü. Cenaze Edirne Sultan 1'inci Sultan Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, E.K. gözaltına alındı. Öte yandan çarpışan kamyonların aynı firmaya ait olduğu ve kentte süren Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı şantiyesine malzeme taşıdığı belirtildi.

Kaynak: DHA
# kaza, Edirne, kamyon, Saat, Gelen

05 Mar 2024 - 16:37 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanya’nın İpek Serüveni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tarihi Kızılkule’de sergilenecek mask
Alanya’nın İpek Serüveni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tarihi Kızılkule’de sergilenecek
Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplerine Ramazan gıda kolisi mask
Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplerine Ramazan gıda kolisi
Polis üniformaları değişti: İşte yeni üniformalar... mask
Polis üniformaları değişti: İşte yeni üniformalar...
Afetzede öğrenciler için koştular mask
Afetzede öğrenciler için koştular
'İkinci mucize bebek' ilk adımlarını attı mask
'İkinci mucize bebek' ilk adımlarını attı
Kamburoğlu DİM TV İğneli Fıçı'da konuştu: Alanya'da yapılacak çok iş var mask
Kamburoğlu DİM TV İğneli Fıçı'da konuştu: Alanya'da yapılacak çok iş var
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber