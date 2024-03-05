Korkunç kaza! Hafriyat kamyonları çarpıştı:1 Ölü

Edirne'de 2 hafriyat kamyonunun çarptığı kazada Mehmet Gül hayatını kaybetti, diğer şoför gözaltına alındı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Lalapaşa ilçesi girişinde meydana geldi. E. K.'nin kullandığı 42 ALH 742 plakalı hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen Mehmet Gül yönetimindeki 42 EKR 15 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Çarpmanın şiddeti ile araca sıkışan Mehmet Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi duyup, olay yerine gelen Gül'ün yakınları, gözyaşı döktü. Cenaze Edirne Sultan 1'inci Sultan Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, E.K. gözaltına alındı. Öte yandan çarpışan kamyonların aynı firmaya ait olduğu ve kentte süren Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı şantiyesine malzeme taşıdığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.