05 Mar 2024 - 16:42- Gündem G:

Alanya'da apartman dairesinde korkutan yangın

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Alanya’da apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Alanya'da apartman dairesinde korkutan yangın
Alanya'da apartman dairesinde korkutan yangın
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Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'ndeki binanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde olan ve dumandan etkilenen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu. Mahalle sakinlerinden Siraç Nergis, gazetecilere, yangın sırasında yukarıdan yaşlı bir kadının bağırdığını duyduklarını söyledi. Yukarıya çıkarak apartman dairesinin kapısını kırdıklarını anlatan Nergis, "Daha sonra itfaiye ekipleri geldi, kadını çıkardıktan sonra yangını söndürdüler" dedi.
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05 Mar 2024 - 16:42 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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