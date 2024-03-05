05 Mar 2024 - 16:28- Gündem G:

Dehşet! Gizlice doğurduğu bebeği 1. kattan aşağı attı

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İstanbul'da bir kadın gizlice doğurduğu bebeği evin 1. katından aşağıya attı. Kadın ve sevgilisi gözaltına alındı.

Dehşet! Gizlice doğurduğu bebeği 1. kattan aşağı attı mask
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Pendik’te bir kadın ailesinden gizli dünyaya getirdiği bebeği oturduğu evin 1. katından aşağı attı. Kadın ve sevgilisi gözaltına alınırken bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay 1 Mart Cuma günü Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. Terk edilmiş bir bebeğin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemeler sonucunda mahallede oturan A.Y.'nin hamile olduğunu ailesinden gizlediği öğrenildi. Ailesinden gizlice evde doğum yapan kadın, gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeği, 1. katta yaşadığı evden aşağı attı.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yüksekten düşme sonucu yaralanan bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

A.Y. ve sevgilisi olduğu belirlenen D.Ç. ise gözaltına alınarak, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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05 Mar 2024 - 16:28 - Gündem

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