Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı

İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter, Urla ilçesi Bademler köyünde boş araziye zorunlu iniş yaptı. İniş sırasında yan yatan helikopterde bulunan 3 personelden 1'inin yaralandığı bildirildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada da, helikopterin teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
''Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.''
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.