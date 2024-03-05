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Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı

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İzmir'de askeri helikopter, teknik bir arıza nedeniyle boş bir araziye zorunlu iniş yaptı. İniş sırasında yan yatan helikopterde bir kişi yaralandı.

Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı mask
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İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter, Urla ilçesi Bademler köyünde boş araziye zorunlu iniş yaptı. İniş sırasında yan yatan helikopterde bulunan 3 personelden 1'inin yaralandığı bildirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada da, helikopterin teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

''Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.''

Kaynak: DHA
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05 Mar 2024 - 16:08 - Gündem

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