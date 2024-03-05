Survivor'da bomba patladı: Acuna açık açık sordular! Merve hamile mi?

Survivor All Star yarışmasının iddialı isimlerinden Merve Aydın hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar bulunuyordu. Merve Aydın'ın baş dönmesi ve mide bulantısı yaşaması üzerine sosyal medyada hamilelik iddiaları yer aldı.
Merve'nin 2 aylık hamile olduğu ve yakın zamanda adadan ayrılacağı iddia ediliyorken Acun Ilıcalı Demet Akalın ve Jess'in konuğu oldu.
DEMET AKALIN ÇEKİNMEDİ
Demet Akalın dobra dobra sorularıyla dikkat çekti. Akalın Acun Ilıcalı'ya "Merve hamile mi?" sorusunu da yöneltti.
Sosyal medyada eleştiri yağmıştı! Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya açık açık sordu
Demet Akalın "Merve hamile değil di mi?" deyince Acun Ilıcalı "Değil yok kesinlikle" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.