05 Mar 2024 - 15:52- Magazin G:

Survivor'da bomba patladı: Acuna açık açık sordular! Merve hamile mi?

ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor 2024 All Star'da yarışmacılardan Merve Aydın'ın hamile olduğu iddiaları bir süredir sosyal medyada gündemde. Merve Aydın'ın hamile olduğu yönündeki dedikoduları Demet Akalın Acun Ilıcalı'ya sordu.

Survivor'da bomba patladı: Acuna açık açık sordular! Merve hamile mi? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor All Star yarışmasının iddialı isimlerinden Merve Aydın hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar bulunuyordu. Merve Aydın'ın baş dönmesi ve mide bulantısı yaşaması üzerine sosyal medyada hamilelik iddiaları yer aldı.

Merve'nin 2 aylık hamile olduğu ve yakın zamanda adadan ayrılacağı iddia ediliyorken Acun Ilıcalı Demet Akalın ve Jess'in konuğu oldu.


DEMET AKALIN ÇEKİNMEDİ
Demet Akalın dobra dobra sorularıyla dikkat çekti. Akalın Acun Ilıcalı'ya "Merve hamile mi?" sorusunu da yöneltti.


Sosyal medyada eleştiri yağmıştı! Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya açık açık sordu
Demet Akalın "Merve hamile değil di mi?" deyince Acun Ilıcalı "Değil yok kesinlikle" dedi.
# Sosyal, Yer, aylık

05 Mar 2024 - 15:52 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Rus kadınları nasıl bu kadar güzel olabiliyor? Sırrını açıkladılar... mask
Rus kadınları nasıl bu kadar güzel olabiliyor? Sırrını açıkladılar...
Silahla poz veren fenomene gözaltı şoku! mask
Silahla poz veren fenomene gözaltı şoku!
Survivor'da Pascal Nouma bombası mask
Survivor'da Pascal Nouma bombası
Eşini ve oğlunu depremde kaybetmişti: Ünlü siyasetçinin 20 yaş küçük eşi ile şatafatlı düğünü tepki topladı mask
Eşini ve oğlunu depremde kaybetmişti: Ünlü siyasetçinin 20 yaş küçük eşi ile şatafatlı düğünü tepki topladı
Survivor Nagihan'dan kötü haber mask
Survivor Nagihan'dan kötü haber
Ünlü isim 102 yaşında hayatını kaybetti mask
Ünlü isim 102 yaşında hayatını kaybetti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber