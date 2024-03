Şebeke hattı yapılacak

KALİTE NİTELİK PUANLAMA SİSTEMİ TABLOSU Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Fiyat puanı (FP) (60 PUAN) Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde; FP: İsteklinin fiyat puanı, Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder. A.2. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (40 PUAN) Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Kalite nitelik puanlaması için örnek: 1 sıra nolu iş kalemi (KE-04) için isteklinin teklif ettiği fiyat: 1.000.000,00 TL olsun, İsteklinin toplam teklif fiyatı (F) : 42.000.000,00 TL olsun, Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (1.000.000,00/42.000.000,00) *100 = %2,38 Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı % 11,87 - % 22,05 arasında olmadığı için puan alamayacaktır. PUAN TABLOSU Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı (Y) Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP) 1 Ocak Taşından Kırılmış ve Elenmiş 0-30 mm Agregadan Geri Dolgu Yapımı % 11,87 (eşit) ile 22,05 (eşit) ve arasında ise 7 2 Dış Çapı 160 mm, PN10 (SDR-17) HDPE 100 Borunun temini ve nakliyesi % 11,14 (eşit) ile 20,68 (eşit) ve arasında ise 6 3 Her Türlü Zeminde Boru Hendeği Kazısı Yapılması % 7,66 (eşit) ile 14,22 (eşit) ve arasında ise 5 4 Kazıdan çıkan malzemenin bertaraf edilmesi % 6,14 (eşit) ile 11,40 (eşit) ve arasında ise 4 5 Dış Çapı 225 mm, PN16 (SDR-11) HDPE 100 Borunun temini ve nakliyesi % 5,76 (eşit) ile 10,70 (eşit) ve arasında ise 4 6 Dış Çapı 160 mm, PN10 (SDR-17) HDPE 100 Borunun işçiliği ve alın kaynağı ile döşenmesi. (Boru bedeli hariç) % 5,74 (eşit) ile 10,66 (eşit) ve arasında ise 4 7 Granülometrik 0-4 kum ile boru yataklaması ve gömleklemesinin yapılması % 5,48 (eşit) ile 10,18 (eşit) ve arasında ise 4 8 Kazıdan Çıkan Malzeme İle Geri Dolgu Yapılması % 2,44 (eşit) ile 4,54 (eşit) ve arasında ise 2 9 Dış Çapı 63 mm, PN10 (SDR-17) HDPE 100 Borunun işçiliği ve alın kaynağı ile döşenmesi. (Boru bedeli hariç) % 1,79 (eşit) ile 3,32 (eşit) ve arasında ise 1 10 Dış Çapı 225 mm, PN16 (SDR-11) HDPE 100 Borunun işçiliği ve alın kaynağı ile döşenmesi. (Boru bedeli hariç) % 1,30 (eşit) ile 2,42 (eşit) ve arasında ise 1 11 Dış Çapı 63 mm, PN10 (SDR-17) HDPE 100 Borunun temini ve nakliyesi % 1,09 (eşit) ile 2,03 (eşit) ve arasında ise 1 12 150 M3 Prefabrik Deponun yerleşim yeri için yapılacak olan tüm kazı ve düzeltme çalışmaları. % 1,06 (eşit) ile 1,96 (eşit) ve arasında ise 1 TOPLAM 40 A.3. Toplam puan TP= FP+KNP Toplam puan, fiyat puanı ile kalite nitelik puanının toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.