Başkan Yücel Mahmutlar’da pazarcı esnafı ile buluştu

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel seçim çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Başkan Yücel yeni güne, Mahmutlar Salı Pazarı’nda esnaflarla başladı. Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök’ün daveti üzerine esnaflarla buluşan Başkan Yücel, pazar alanını gezerek esnaflara hayırlı işler dileklerini iletti.

HÜSEYİN GÖK’TEN HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök, buluşmada pazarcı esnafları adına konuşarak, “Başkanım 10 yıldır yanımızda olduğunuz ve bizlere yaptığınız hizmetler için teşekkür ederiz. İnsanın olduğu yerde istek bitmez ama siz Allah razı olsun ne zaman ne söylersek bizi geri çevirmediniz. Teşekkür ederiz.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Yücel de pazarcı esnaflarına seslenerek, “10 yılda sizlerin yanında olmak, sizlere destek olabilmek adına önemli çalışmalara imza attık. Sizlerde bizlere destek oldunuz, sabır gösterdiniz. Alanya Cuma Pazarı, Salı Pazarı ve Avsallar Pazarını kapalı hale getirdik. Türkler Mahallemizde de güzel bir pazar alanı oluşturduk. Diğer pazar alanlarımızda da düzenlemeler yaptık ve hem pazarcı esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın daha rahat, daha konforlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi için çalıştık. Yeni pazar alanlarında kimseye haksızlık yapmadan kura ile yerlerinizi belirledik. Bir kişinin onlarca pazar yeri alıp bu işi ticarete dökmesine müsaade etmedik, çiftçimizin, üreticimizin yanında olduk. Bu düzenlemeler sonrası da pazar yerlerimize huzur ve mutluluk geldi. Yeni dönemde yeni pazar alanları oluşturmaya ve sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

ESNAFLAR MEMNUN

Programda söz alan pazarcı esnafları da, “Başkanımız biz sizin çalışmalarınızdan memnunuz. Oda Başkanımız ile koordineli bir şekilde ne söylersek yapılıyor. Bu birliktelik devam etsin” dediler.