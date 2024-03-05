Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplerine Ramazan gıda kolisi

SOSYAL belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara hizmetini ve desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, paylaşma ve dayanışma ayı Ramazan’ın bereketini ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına taşıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 'Biz birlikte güçlüyüz' anlayışı kapsamında merkez ve 19 ilçede Ramazan ayı boyunca gıda kolisi desteği verilecek.
GIDA PAKETİ İÇİN ONLINE BAŞVURU
İhtiyaç sahibi vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ABİM'in 444 94 20 telefonu ve www.antalya.bel.tr adresi üzerinde oluşturulan Ramazan Gıda Paketi Talep Formunu doldurarak başvuru yapabilecek. Gelir durumu ve muhtaçlık kriterlerine göre değerlendirme yapılıp ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi desteği sağlanacak.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.