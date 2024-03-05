Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplerine Ramazan gıda kolisi

SOSYAL belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara hizmetini ve desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, paylaşma ve dayanışma ayı Ramazan’ın bereketini ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına taşıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 'Biz birlikte güçlüyüz' anlayışı kapsamında merkez ve 19 ilçede Ramazan ayı boyunca gıda kolisi desteği verilecek.

GIDA PAKETİ İÇİN ONLINE BAŞVURU

İhtiyaç sahibi vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ABİM'in 444 94 20 telefonu ve www.antalya.bel.tr adresi üzerinde oluşturulan Ramazan Gıda Paketi Talep Formunu doldurarak başvuru yapabilecek. Gelir durumu ve muhtaçlık kriterlerine göre değerlendirme yapılıp ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi desteği sağlanacak.