Alanya'da meclis üyesi Bağışlar yatırımları inceledi

KAPALI Spor Salonu İnşaatı çelik konstrüksiyon işlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Bağışlar, " Mahmutlar Mahallemizde tahsisini sağladığımız arazide, Alanya Belediyesi ile birlikte 2. etap olarak projelendirdiğimiz ve ihale ettiğimiz Kapalı Spor Salonu ile antrenman sahası proje İnşaat alanında incelemelerde bulunduk. Suni çim serimi ve Çelik Konstrüksiyon işlerimiz tamamlanmak üzeredir. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ve kısa sürede gençlerimizin hizmetine sunulacaktır.
Allah devletimize zeval vermesin" dedi.
KAPALI Spor Salonu İnşaatı çelik konstrüksiyon işlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Bağışlar, " Mahmutlar Mahallemizde tahsisini sağladığımız arazide, Alanya Belediyesi ile birlikte 2. etap olarak projelendirdiğimiz ve ihale ettiğimiz Kapalı Spor Salonu ile antrenman sahası proje İnşaat alanında incelemelerde bulunduk. Suni çim serimi ve Çelik Konstrüksiyon işlerimiz tamamlanmak üzeredir. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ve kısa sürede gençlerimizin hizmetine sunulacaktır.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.