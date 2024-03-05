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Alanya'da meclis üyesi Bağışlar yatırımları inceledi

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Alanya Belediye Meclis Üyesi ve inşaat mühendisi Yılmaz Bağışlar Mahmutlar Mahallesi’ne yapılan yatırımları yerinde inceledi

Alanya'da meclis üyesi Bağışlar yatırımları inceledi mask
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KAPALI Spor Salonu İnşaatı çelik konstrüksiyon işlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Bağışlar, " Mahmutlar Mahallemizde tahsisini sağladığımız arazide, Alanya Belediyesi ile birlikte 2. etap olarak projelendirdiğimiz ve ihale ettiğimiz Kapalı Spor Salonu ile antrenman sahası proje İnşaat alanında incelemelerde bulunduk. Suni çim serimi ve Çelik Konstrüksiyon işlerimiz tamamlanmak üzeredir. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ve kısa sürede gençlerimizin hizmetine sunulacaktır.
Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Alanya'da meclis üyesi Bağışlar yatırımları inceledi
# devam, Alanya, ifade, Mahmutlar

05 Mar 2024 - 14:16 - Siyaset

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