Putin'e ahlaksız teklif: Savaşı bitirirsen seninle...

Ünlü eski İtalyan yetişkin yıldızı Cicciolina, Ukrayna’ya barış karşılığında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tutkulu bir gece teklif etti. Daha öncesinde Amerikalı sanatçı Jeff Koons ile evli olan 70 yaşındaki eski yetişkin film yıldızı Putin’e teklifini sosyal medyada hesabından iletti. İtalyan parlamentosunda eski bir politikacı Cicciolina teklifin Rusya Devlet Başkanını Ukrayna’ya barış getirmeye ikna edeceğine inandığını söyledi.
“PUTİN’E BARIŞ MESAJIM”
Eski İtalyan yetişkin yıldızı Cicciolina, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Savaşa karşı Rusya Devlet Başkanı Putin’e barış mesajım! Ukrayna ve Rus halkı barış karşılığında kendisine bir gece teklif ediyorum” dedi.
70 yaşındaki Cicciolina’nın teklifi sosyal medyada kısa sürede popüler oldu ve binlerce yorum ile beğeniye ulaştı. Cicciolina, daha öncesinde benzer bir teklifi Saddam Hüseyin'e Körfez Savaşı'nın başlangıcından önce de yapmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.