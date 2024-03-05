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Putin'e ahlaksız teklif: Savaşı bitirirsen seninle...

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İtalyan eski yetişkin film yıldızı Cicciolina, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek ilginç bir teklifte bulundu. Putin’in Ukrayna’ya barış getirmesi ve savaşa son vermesi halinde eski yetişkin film yıldızı Rus lidere tek gecelik bir ilişki sözü verdi.

Putin'e ahlaksız teklif: Savaşı bitirirsen seninle... mask
Putin'e ahlaksız teklif: Savaşı bitirirsen seninle...
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Ünlü eski İtalyan yetişkin yıldızı Cicciolina, Ukrayna’ya barış karşılığında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tutkulu bir gece teklif etti. Daha öncesinde Amerikalı sanatçı Jeff Koons ile evli olan 70 yaşındaki eski yetişkin film yıldızı Putin’e teklifini sosyal medyada hesabından iletti. İtalyan parlamentosunda eski bir politikacı Cicciolina teklifin Rusya Devlet Başkanını Ukrayna’ya barış getirmeye ikna edeceğine inandığını söyledi.

“PUTİN’E BARIŞ MESAJIM”

Eski İtalyan yetişkin yıldızı Cicciolina, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Savaşa karşı Rusya Devlet Başkanı Putin’e barış mesajım! Ukrayna ve Rus halkı barış karşılığında kendisine bir gece teklif ediyorum” dedi.

70 yaşındaki Cicciolina’nın teklifi sosyal medyada kısa sürede popüler oldu ve binlerce yorum ile beğeniye ulaştı. Cicciolina, daha öncesinde benzer bir teklifi Saddam Hüseyin'e Körfez Savaşı'nın başlangıcından önce de yapmıştı.
# Bir, etti, Sosyal, Devlet

05 Mar 2024 - 13:49 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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