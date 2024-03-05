Kocasını uyutup TikTok'ta canlı yayın yapınca...

TikTok'tan paylaşılan bir görüntü sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek kısa sürede yayıldı. 'shawsera' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın yatak odası olduğu tahmin edilen bir yerde kamera karşısına geçerek dans etmeye başladı.

O anlarda yatakta kocasının uyuduğu fark edilen kadın kırmızı saten geceliğiyle dans ederek twerk yaptığı gönderisine "Kocam uyurken biz sallıyoruz" notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadarı da fazla" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Tıklanma için buna ihtiyaç var mıydı?" yorumunu yaptı.