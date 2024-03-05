05 Mar 2024 - 13:45- Magazin G:

Kocasını uyutup TikTok'ta canlı yayın yapınca...

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TikTok'ta 'shawsera' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın yatak odasından yaptığı dans performansıyla sosyal medyada gündem yarattı. Kocasını uyuttuktan sonra kamera karşısına geçerek dans eden genç kadının paylaşımı kısa sürede viral oldu.

Kocasını uyutup TikTok'ta canlı yayın yapınca... mask
Kocasını uyutup TikTok'ta canlı yayın yapınca...
Kocasını uyutup TikTok'ta canlı yayın yapınca...
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TikTok'tan paylaşılan bir görüntü  sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek kısa sürede yayıldı. 'shawsera' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın yatak odası olduğu tahmin edilen bir yerde kamera karşısına geçerek dans etmeye başladı.

O anlarda yatakta kocasının uyuduğu fark edilen kadın kırmızı saten geceliğiyle dans ederek twerk yaptığı gönderisine "Kocam uyurken biz sallıyoruz" notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadarı da fazla" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Tıklanma için buna ihtiyaç var mıydı?" yorumunu yaptı.
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05 Mar 2024 - 13:45 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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