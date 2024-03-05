- Siyaset

Özçelik’in tanıtım günü

ABONE OL Google News Sayfamız

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik'in Proje ve Meclis Üyesi Tanıtım Toplantısı bugün yapılacak

Özçelik’in tanıtım günü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik'in Proje ve Meclis Üyesi Tanıtım Toplantısı saat 18.00'de Konaklı Mahallesi'nde bulunan D'Gala Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Buluşmada Özçelik'in ekibini oluşturan CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi adayları ile Özçelik'in projeleri tanıtılacak. Özçelik, "Toplantımızda CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi adaylarımızın yanı sıra Alanyamızı Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hazırlayacak projelerimiz tanıtılacak. Tanıtımımıza tüm Alanya halkımız davetlidir." dedi. (Mazlume GÖKTAŞ)
# Saat, Alanya, Belediye, başkan

05 Mar 2024 - 13:30 - Siyaset

Mahreç  Mazluma Göktaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Özçelik'in tanıtım günü mask
Özçelik'in tanıtım günü
Tütüncü, Alanya’da muhtarlarla bir araya geldi mask
Tütüncü, Alanya’da muhtarlarla bir araya geldi
Konaklı’da Özçelik’e coşkulu karşılama mask
Konaklı’da Özçelik’e coşkulu karşılama
Kepez'e Alanyalı aday mask
Kepez'e Alanyalı aday
Osman Özçelik’ten ÇYDD’ye ziyaret mask
Osman Özçelik’ten ÇYDD’ye ziyaret
Sendikalardan Başkan Yücel’e eğitim teşekkürü mask
Sendikalardan Başkan Yücel’e eğitim teşekkürü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber