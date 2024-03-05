Özçelik’in tanıtım günü

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik'in Proje ve Meclis Üyesi Tanıtım Toplantısı saat 18.00'de Konaklı Mahallesi'nde bulunan D'Gala Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Buluşmada Özçelik'in ekibini oluşturan CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi adayları ile Özçelik'in projeleri tanıtılacak. Özçelik, "Toplantımızda CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi adaylarımızın yanı sıra Alanyamızı Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hazırlayacak projelerimiz tanıtılacak. Tanıtımımıza tüm Alanya halkımız davetlidir." dedi. (Mazlume GÖKTAŞ)