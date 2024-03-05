7 kişi turist kadına tecavüz etmişti: Saldırganlar yakalanıp urganla...

Hindistan'ın doğu eyaleti Jharkhand'ın Dumka bölgesinde geceyi geçirmek için çadır kurduklarını belirten İspanyol çiftin uğradığı saldırı dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kocasının boğazına bıçak dayayarak ölümle tehdit eden 7 kişinin saldırıda kendisine tecavüz ettiğini belirten genç o anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlatmıştı. Olayın yankıları tüm dünyada devam ederken 7 saldırgandan 3'ünün yakalandığı ifade edildi.

İspanyol televizyon kanalı Antena 3'e kendilerini Vicente ve Fernanda olarak tanıtan çift, cumartesi günü verdikleri röportajda, saldırganların Fernanda'ya tecavüz ettiğini ve Vicente'ye defalarca vurduğunu söyledi.



Brezilya ve İspanyol çifte vatandaşlığına sahip olan Fernanda motosikletle yaptıkları dünya turundan görüntülerini paylaştıkları 200 bin takipçili Instagram hesaplarından yaşadıklarını anlatan bir video yayınlayarak, "Başımıza kimsenin başına gelmesini istemeyeceğimiz bir şey geldi. Yedi adam bana tecavüz etti. Bizi dövdüler, soydular ama pek fazla şey yapmadılar çünkü istedikleri bana tecavüz etmekti. Polisle birlikte hastanedeyiz.Bu gece burada, Hindistan'da yaşandı" ifadelerini kullanmıştı.



Görüntülerde alt dudağı şiş olan adamın İspanyolca, "Boynuma bıçak dayadılar ve beni öldüreceklerini söylediler" dediği duyulmuştu.



Olayın sosyal medyada infiale neden olmasından sonra Antena 3'e konuşan Fernanda, "Bana diğerleri izlerken sırayla tecavüz ettiler ve yaklaşık iki saat boyunca bu şekilde devam etti" dedi.



Times of India'nın haberine göre, Dumka'da bir polis memuru olan Pitamber Singh Kherwar kadının tıbbi muayenesinde cinsel saldırıya uğradığının doğrulandığını ve çiftin yerel bir hastanede tedavi edildiğini belirtti.



Khewar çiftin yol kenarında darp edilmiş bir halde bulunduğunu belirtirken gözaltına alınan kişilerden birinin olaya karışan diğer kişilerin isimlerini yetkililere verdiğini söyledi.

Euronews'in haberine göre, İspanya Dışişleri Bakanlığı pazar günü bölgeye personel gönderdiğini ve yetkililerle temas halinde olduğunu belirtirken Brezilyalı mevkidaşı, Yeni Delhi'deki büyükelçiliği aracılığıyla Brezilya vatandaşıyla temas kurmaya çalıştığını ve mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.



Brezilya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliğince BBC'ye yapılan açıklamada, çiftin "ciddi bir suçun kurbanı oldukları" belirtildi.



İspanya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliğince de X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Dünyanın her yerinde kadınlara yönelik şiddeti sona erdirmek için birlik olmalıyız." ifadesine yer verildi.

Kaynak: MYNET