Ukrayna dev savaş gemisini böyle batırdı

2 yılı aşan süre zarfında hem Ukrayna hem de iç sorunları ile boğuşmaya devam eden Rusya, hava, kara ve deniz demeden kayıplarını arttırmaya devam ediyor. Rusya tarafındaki yetkililer yaşanan bu kayıpları hasar kontrolü yaparak azaltmaya çalışsa da sosyal medya ve özellikle de Telegram'ın gücü sayesinde, verilen kayıplar bir bir ifşa ediliyor.

Ukrayna taraflarının iddialarına göre günümüz itibarıyla Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasının %20'sinden fazlasının yok edildiği söyleniyor. Bu iddialara bugün bir yenisi daha eklendi. 65 milyon dolar olduğu tahmin edilen fiyatıyla Rusya'nın devriye gemisi Project 22160, diğer adıyla Sergey Kotov'un, GUR tarafından yayınlanan görüntülerinde vurulduğu görüldü.

GÖREVİ TİCARİ GEMİLERE SALDIRMAKTI

Savaşın başlarında batırılan Slava sınıfı Amiral Gemisi Moskva'nın ardından canı yanan Rusya talihsiz kaybının ardından özellikle de değerli olan gemilerinin hava savunma sistemlerini, 9K330 Tor (NATO adıyla SA-15) gibi bataryalar ile güçlendirmişti. Bugün batırıldığı söylenen gemide de aynı şekilde bu güçlendirmelerin yapıldığı düşünülüyor. Ancak saldırı bu sefer denizden geldi. Batırılan devriye gemisinin Karadeniz'deki görevi de Temmuz 2022'de yola çıkmaya başlayan, Karadeniz Tahıl Girişimi rotasından gelen ticari gemilere saldırarak yardımları durdurmaktı.

'KEFE TARAFLARINDA VURULDU VE BATIRILDI'

Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasının üç görevi vardı. Bunlardan ilki ve en önemli olanı Ukrayna'ya füzelerle saldırmak olurken diğer ikisi ise ticareti ablukaya almak ve amfibik saldırılar yapmaktı. Ancak kayıplarının sonuncusu olan Sergey Kotov devriye gemisi bugün MAGURA V5 kamikaze drone'ları (KIDA) sayesinde Kefe taraflarında vuruldu ve batırıldı.

The Kyiv Independent'a göre savaş başladığından beri ağır hasar verilen veya batırıldığı doğrulanan Rus donanması üniteleri ise şunlar;

Saratov Kargo Gemisi, 24 Mart 2022

Rus donanmasının gururu, Sancak Gemisi Moskva, 14 Nisan 2022

Çıkarma gemisi Olenegorskiy Gornyak (Moskva'dan sonraki en büyük gemi), kuru havuza çekildi

Çıkarma gemisi Minsk, 13 Eylül 2023, Rusya tamir edilip servise geri döneceğini iddia etti

Dizel-elektrikli B-237 Rostov-on-Don denizaltı, 13 Eylül 2023

Gelişmiş Hayalet teknolojili Korvet Askold, 4 Kasım 2023, Gemi servise giremeden yok edildi

Soğuk savaş dönemi amfibik çıkarma gemisi Novocherkassk, 26 Aralık 2023

Çıkarma gemisi Caesar Kunikov, 14 Şubat 2024

Devriye gemisi Sergey Kotov, 5 Mart 2024

Kuru havuzda sökülen Minsk ve Rostov-on-Don

TAMİR EDİLECEK DENİLEN GEMİLER SÖKÜLDÜ

Ve daha birçok geminin de batırıldığı veya tamir edilemez hale getirildiği Ukraynalı kaynaklar tarafından iddia edildi. Öte yandan, Rusya ise bu kayıpları hep daha az göstermeye çalıştı. 13 Eylül'deki saldırıların ardından ortaya çıkan uydu görüntülerinde Sevastopol kuru havuzunda tamir edilip servise döneceği iddia edilen gemilerin söküldüğü görüldü.

Kaynak: Karar