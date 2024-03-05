- Ekonomi

Bitcoin bir kez daha rekora koşuyor

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Bitcoin'in fiyatı, son iki yılın en yüksek seviyesine çıkarak 68 bin doları aştı ve 2021'de gördüğü 69 bin dolarlık zirvesine yaklaştı. Bitcoin, bu yıl toplamda yüzde 50 değer kazandı.

Bitcoin bir kez daha rekora koşuyor mask
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En yaygın kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 68 bin doların üzerine çıkarak 8 Kasım 2021'de gördüğü zirvesine yaklaştı.

Bitcoin, gece saatlerinde, son iki yılın en yüksek seviyesine yükselerek 68 bin doların üzerine çıktı. 2021 yılından bu yana ilk kez 68 bin doları aşan Bitcoin tarihi zirvesine bir adım daha yaklaşmış oldu.

Gün içinde 68 bin 700 doların üstüne çıkan Bitcoin, Kasım 2021'de 68 bin 999 ile rekor seviyeyi görmüştü.

T24'te yer alan habere göre; en büyük kripto varlık olan Bitcoin, bu yıl yüzde 50 değer kazandı. Bitcoin değerindeki artışın çoğu, ABD'de listelenen bitcoin fonlarına (ETF) girişlerin arttığı son birkaç haftada gerçekleşti.

YATIRIMCILARIN ÖNÜ AÇILDI

Geçtiğimiz aylarda spot Bitcoin ETF'leri ABD tarafından onaylanmıştı. Bu fonların piyasaya sürülmesi yeni büyük yatırımcıların önünü açtı ve 2021'deki rekor seviyeleri anımsatan ivmeyi yeniden ateşledi.

Ayrıca nisan ayında gerçekleşmesi beklenen yarılanma (halving) işleminin arzı kısıp Bitcoin değerini artıracağı beklentisi de fiyatlamaları destekledi.

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05 Mar 2024 - 11:50 - Ekonomi

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