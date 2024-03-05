Alanya Belediye Başkan Adayı Özçelik’ten ‘Hizmet’ sözü

SAHA çalışmalarına Alanya merkezde devam eden CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, beraberinde belediye meclis üyesi adayları ile Kızlarpınarı Caddesi’ndeydi. Özçelik burada vatandaşlarla sohbet etti, esnafı ve kurumsal işletmeleri ziyaret etti. Caddeyi çift yönlü olarak gezen Özçelik, vatandaşa çiçek verdi, şakalaştı. Samimi ve içten tavırlarıyla yoğun ilgi gören Özçelik'e, desteklerini dile getiren esnaf "Sizi Belediye Başkanlığı makamında görmeyi canı gönülden istiyoruz.” dediler.

İŞ İNSANLARI İLE BULUŞTU

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, esnaf ziyaretlerinin ardından şehrin ekonomisine yön vererek katkı sağlayan iş insanlarıyla buluştu, görüş alışverişinde bulundu. Ziyareti sırasında Özçelik’e CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ile belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Özçelik ve ekibi, Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelerek, Alanya’nın genel durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Özçelik’e çalışmalarında başarı dileyen ALSİAD Başkanı Emrah Cezirioğlu ile MÜSİAD Başkanı Mustafa Durusoy, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Özçelik, dernek üyelerinin sorularını da yanıtladı. İş insanları, Alanya’nın trafik, ulaşım, otopark, altyapı ve çevre düzenlemesi gibi konularda sıkıntılarını dile getirirken, istişare ve iletişimde bulunmak amacıyla belediyede bir muhataplarının olmasını talep ettiler.

ÖNGÖRÜLÜ YÖNETİCİLİK ANLAYIŞI

Akşam saatlerinde gerçekleşen ziyaretlere ilişkin açıklama yapan Özçelik, “yaşanılabilir bir Alanya için çalışacaklarını belirterek, her şeyi ben bilirim anlayışı son derece yanlış bir düşüncedir. Sivil Toplum Kuruluşları ile mutlaka ortak projeler üretilmelidir. Göreve geldiğimizde sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli işbirliği halinde olacağız. Planlı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla belediyeyi yöneteceğiz. Alanya’yı ürün ve hizmet kalitesi yüksek bir kent haline getireceğiz. İş insanları belediyeye müracaat ettiklerinde, sürpriz taleplerle karşılaşmayacaklar. Yatırımcılığın doğasında öngörülebilirlik vardır. Belediye, iş insanları için açık, şeffaf ve öngörülebilir bir yer olacak." diye konuştu. (CHP/BÜLTEN)