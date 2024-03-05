Otomobil sahiplerine müjde AYM'den geldi: O karar iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), trafik sigortalarıyla ilgili önemli bir karara imza atarak, araç sahipliği değişikliklerinde sigorta süreçlerine dair düzenlemeyi iptal etti. Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesinde yer alan, aracın yeni sahibine geçişinin ardından sigortanın 15 gün daha devam etmesini sağlayan hükümler yürürlükten kaldırıldı.

SÜRE KURALI KALDIRILDI

Önceki düzenlemede, bir araç sahibinin aracını sattığı andan itibaren 15 gün içinde sigortacıya bu durumu bildirmesi gerekiyordu. Bildirimin ardından sigortacı, durumu öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde sözleşmeyi feshedebilme hakkına sahipti. Ancak bu fesih işleminden sonra dahi, sigorta kapsamının 15 gün süreyle devam etmesi öngörülüyordu.

TRAFİK SİGORTASI SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

Gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya hesabından aktardığına göre, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, aracın satışı sonrasında bu 15 günlük sigorta süresinin devamına yönelik düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu yönünde. Mahkeme, söz konusu hükümlerin iptaline karar vererek, trafik sigortası uygulamalarında önemli bir değişikliğe neden oldu.

YENİ DÜZENLEME BEKLENİYOR

Bu karar, araç alım satım işlemlerinde sigorta süreçlerinin nasıl işleyeceği konusunda yeni bir dönemi başlatıyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptaliyle, araç sahipliğinin değiştiği durumlarda sigorta sözleşmelerinin nasıl ele alınacağı konusunda yeni düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

Araç sahipleri ve sigorta şirketleri için önemli yansımaları olacak bu kararın ardından, sektör temsilcileri ve hukukçular yeni düzenlemelerin nasıl şekilleneceği konusunda çalışmalara başladı.

Kaynak: KARAR