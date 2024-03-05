- Ekonomi

Çalışanlarına 29 maaş birden ikramiye verdi: Avrupa ya da Amerika'da değil Türkiye'de

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Skoda'nın Türkiye Distribütörü, Yüce Auto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce bu yıl çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi. İkramiyeler dün hesaplara yattı.

Çalışanlarına 29 maaş birden ikramiye verdi: Avrupa ya da Amerika'da değil Türkiye'de mask
Çalışanlarına 29 maaş birden ikramiye verdi: Avrupa ya da Amerika'da değil Türkiye'de
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Geçen yıl çalışanlarına verdiği 25 maaş ikramiye ile gündemden düşmeyen Skoda'nın Türkiye Distribütörü, Yüce Auto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce'den yeni bir hamle geldi. Yüce bu yıl çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi.

İKRAMİYELER HESAPLARA YATTI

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, çalışanların 2023 yılı ikramiyeleri dün açıklandı ve 29 maaş ikramiye hesaplara yatırıldı. Kincentric Best Employers kapsamında 35 şirketle birlikte 'En İyi İş Yeri" ödülünü aldı.Çalışan memnuniyetinin öncelendiği bu ödülü Yüce Otomotiv dördüncü kez kazandı.

"KAZANCIM EL VERDİĞİ SÜRECE İKRAMİYE VERECEĞİM"

15 yıldır çalışma arkadaşlarına ikramiye veren Ahmet Yüce, geçtiğimiz yıl gündem olan 25 maaş ikramiye için de "Lütfen bana bundan sonra ne kadar ikramiye verdiğimi sorma. Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim. Sadece bunu bil" açıklamasını yapmıştı.

Yüce, 'patron' kelimesinden hoşlanmadığını belirterek, "İyi patron olunmaz, iyi insan olunur. Kendine "patron" diyenlere yegane tavsiyem şudur: Önce iyi insan olmayı becerin. Sonra her şey olursunuz" demişti.

Kaynak: MYNET

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05 Mar 2024 - 10:00 - Ekonomi

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