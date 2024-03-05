05 Mar 2024 - 09:48- Gündem G:

Meteoroloji uyardı: Yağış geliyor, sıcaklık düşüyor

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Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Alanya'da yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Yağış geliyor, sıcaklık düşüyor mask
Meteoroloji uyardı: Yağış geliyor, sıcaklık düşüyor
Meteoroloji uyardı: Yağış geliyor, sıcaklık düşüyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Son tahminlere göre; Alanya'da yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise azalacağı tahmin ediliyor.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ VAR

Buna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji uyardı: Yağış geliyor, sıcaklık düşüyor
Meteoroloji uyardı: Yağış geliyor, sıcaklık düşüyor
Meteoroloji uyardı: Yağış geliyor, sıcaklık düşüyor
Meteoroloji uyardı: Yağış geliyor, sıcaklık düşüyor
Meteoroloji uyardı: Yağış geliyor, sıcaklık düşüyor

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05 Mar 2024 - 09:48 - Gündem

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