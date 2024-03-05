Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün enflasyon verilerini şubatta yıllık yüzde 67,07, aylık ise yüzde 4,53 olarak açıkladı. Enflasyon verileri açıklanmadan önce de rekor serisini sürdüren döviz kuru, rakamların açıklanmasının ardından ise yükselişinde ivme kazanarak bugün de yeni rekorlar kırdı.
DOLAR BUGÜN NE KADAR?
Dolar/TL, sabahın erken saatlerinde 31,7188 seviyesine kadar çıkıp tarihi zirvesini gördü. Doların önceki kapanışı ise 31,5755 seviyesinden gerçekleşmişti.
EURO BUGÜN NE KADAR?
Euro/TL de bugün 34,4047 seviyesine kadar yükselerek yeniden rekor tazeledi. Euro, önceki kapanışını da 34,3081 seviyesinden yapmıştı.
Kaynak: Karar
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.