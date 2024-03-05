- Ekonomi

Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor

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Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı sürerken, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından piyasalarda tansiyon iyice yükseldi. Dolar, bugün ilk kez 31,71 TL seviyesine kadar çıkarken, euro da 34,40 TL seviyesine ulaşarak rekor yeniledi.

Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor mask
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün enflasyon verilerini şubatta yıllık yüzde 67,07, aylık ise yüzde 4,53 olarak açıkladı. Enflasyon verileri açıklanmadan önce de rekor serisini sürdüren döviz kuru, rakamların açıklanmasının ardından ise yükselişinde ivme kazanarak bugün de yeni rekorlar kırdı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL, sabahın erken saatlerinde 31,7188 seviyesine kadar çıkıp tarihi zirvesini gördü. Doların önceki kapanışı ise 31,5755 seviyesinden gerçekleşmişti.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL de bugün 34,4047 seviyesine kadar yükselerek yeniden rekor tazeledi. Euro, önceki kapanışını da 34,3081 seviyesinden yapmıştı.

Kaynak: Karar
# yüzde, euro, türkiye, dolar, aylık

05 Mar 2024 - 09:34 - Ekonomi

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