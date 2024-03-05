Marketlere yeni zorunluluk getirildi! Raflardan eksik olmayacak

Türkiye Ticaret Bakanlığı, glütensiz gıda ürünlerine olan talebi karşılamak ve tüketicilerin sağlıklı gıda seçeneklerine erişimini sağlamak amacıyla önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 200'den fazla şubeye sahip olan zincir mağazalar, glütensiz ürünlerin satışına yönelik yeni bir yükümlülük altına girecekler.

Ticaret Bakanlığı'nın tebliğine göre, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip olan şubeler, glütensiz un, tatlı ve tuzlu atıştırmalıkları sürekli olarak tedarik etmekle sorumlu olacaklar.

Ancak, 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubeler için daha kapsamlı bir yükümlülük getirildi. Bu şubeler, glütensiz ekmek, un, makarna, tatlı ve tuzlu atıştırmalıkları talebi karşılayacak şekilde sürekli olarak bulundurmakla yükümlü olacaklar.

TARİH NETLEŞTİ: 1 EYLÜL

Uygulamanın başlangıç tarihleri de netleşti. 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubeler için yükümlülükler Haziran ayı başında yürürlüğe girecek. Ancak, 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubeler için bu yükümlülükler 1 Eylül'de başlayacak. Bu süreçte, zincir mağazaların stoklarını ve tedarik zincirini düzenlemeleri için geçiş süreci tanınacak.

Kaynak: Karar