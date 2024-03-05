- Ekonomi

THY 332 yolcuyu kara listeye aldı

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Türk Hava Yolları (THY) kurallara aykırı davranan 332 yolcunun süreli olarak kara listeye alındığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalım" dedi.

THY 332 yolcuyu kara listeye aldı mask
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Türk Hava Yolları (THY), kurallara aykırı davranan 332 yolcunun kara listeye alındığını ve suç işleyenler hakkında dava açıldığını açıkladı.

"HEPİMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN UÇUŞ KURALLARINA UYALIM"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, "Az da olsalar 'Kural Dışı' yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendilerini üzülüyor. Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuzu süreli olarak uçuşa kabulden men edildi maalesef. Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalım." paylaşımında bulundu.

Kaynak: DHA
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05 Mar 2024 - 09:19 - Ekonomi

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