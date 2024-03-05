- Asayiş

Kazaya karışan otomobil kaçarken polisi şehit etti

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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde karıştığı kazanın ardından 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memuru Orhan Mutlu'ya çarpıp (46) kaçtı. Mutlu, olay yerinde şehit odu.

Kazaya karışan otomobil kaçarken polisi şehit etti mask
Kazaya karışan otomobil kaçarken polisi şehit etti
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Olay Samsun-Ankara karayolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Karıştığı kazadan sonra kaçmak isteyen Ö.B.'nin kullandığı 55 SA 335 plakalı otomobil, uygulama noktasında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu'ya çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle Mutlu, 55 A 59620 plakalı polis aracının ön camına savruldu. Bu sırada araç içerisinde bulunan polis memuru A.S.V. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mutlu, olay yerinde şehit oldu.

A.S.V. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Şehit polis memurunun naaşı ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Ö.B. ve yanındaki arkadaşını yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
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05 Mar 2024 - 08:40 DHA Samsun- Asayiş

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