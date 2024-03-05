- Ekonomi

Hisseleri tavan yapmıştı: Yasak getirildi!

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Borsa İstanbul tarafından 1’i halka arz olmak üzere 5 hisse hakkında 1 ay süreyle yasak kararı alındığı açıklandı.

Hisseleri tavan yapmıştı: Yasak getirildi! mask
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Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlat Platformu’na (KAP) gönderilen yazılı açıklamada geçtiğimiz haftalarda halka arz olarak tavan serisine devam eden Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) ve Birikim Varlık Yönetim (BRKVY), E-Data Teknoloji (EDATA), Mobiltel İletişim (MOBTL), Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı (EUYO) hisseleri hakkında 3 Nisan 2024 tarihine kadar yasak veya tedbir kararı alındı.

Borsa İstanbul tarafından kararlara ilişkin gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi;

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC), E-Data Teknoloji (EDATA) ve Mobiltel İletişim (MOBTL) payları 04/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

VBTS kapsamında Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı (EUYO) payları 04/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

VBTS kapsamında Birikim Varlık Yönetim (BRKVY) paylarında 04/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Kaynak: Kamu Son Haber

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05 Mar 2024 - 06:04 - Ekonomi

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