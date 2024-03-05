Devletten hastalara müjde: Tüm hizmetler ücretsiz olacak!

Binlerce vatandaşın Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu yüzünden hastaneye gidip tedavi olamamasıyla ilgili olarak önemli bir karar alındı. Artık GSS prim borcu olan vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecekler. Cumhurbaşkanı kararıyla, GSS kapsamındaki vatandaşlar, prim borçlarına rağmen Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak alabilecekler.

YIL SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, GSS prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, ihtiyaç duydukları tüm tedavileri ücretsiz olarak sağlayacak bir düzenleme getirildi. Bu karar, 2024 yılının sonuna kadar geçerli olacak.

Prim borcu olan SGK'lılar için ise bir yıllık bir süreç öngörülmüş durumda. Bu süre zarfında hastanelere başvuran SGK'lılar, borçları sorgulanmadan tedavi altına alınacaklar. Bu adım, sağlık hizmetlerine erişimde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların derdine derman olmayı hedefliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanların Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar yararlanabileceğini duyurdu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları ile Üniversite Hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.”

Kaynak: Kamu Son Haber