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Polis üniformaları değişti: İşte yeni üniformalar...

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İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de polis memurlarının kıyafetlerine ilişkin yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikte, yeni kışlık kıyafetleri duyuruldu.

Polis üniformaları değişti: İşte yeni üniformalar... mask
Polis üniformaları değişti: İşte yeni üniformalar...
Polis üniformaları değişti: İşte yeni üniformalar...
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Resmi Gazete'de 5 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile İçişleri Bakanlığı, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının kıyafetlerinde bazı değişikliklere gitti. Yönetmelik, yayınlandığı tarihten itibaren geçerli oldu. Bu değişikliklere göre polis ve bekçilerin kışlık kıyafetleri, polislerin gömlekleri, polis ve bekçilerin bot ve ayakkabıları yenilendi. Yeni kıyafet, bot ve ayakkabıların nasıl göründüğü ise görseller ile kamuoyuna duyuruldu.

Polis üniformaları değişti: İşte yeni üniformalar...
Polis üniformaları değişti: İşte yeni üniformalar...
Polis üniformaları değişti: İşte yeni üniformalar...

Polis üniformaları değişti: İşte yeni üniformalar...

Kaynak: Kamu Son Haber
# Polis, Emniyet, 2024

05 Mar 2024 - 05:28 - Gündem

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Polis üniformaları değişti: İşte yeni üniformalar... mask
Polis üniformaları değişti: İşte yeni üniformalar...
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