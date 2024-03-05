Polis üniformaları değişti: İşte yeni üniformalar...

Resmi Gazete'de 5 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile İçişleri Bakanlığı, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının kıyafetlerinde bazı değişikliklere gitti. Yönetmelik, yayınlandığı tarihten itibaren geçerli oldu. Bu değişikliklere göre polis ve bekçilerin kışlık kıyafetleri, polislerin gömlekleri, polis ve bekçilerin bot ve ayakkabıları yenilendi. Yeni kıyafet, bot ve ayakkabıların nasıl göründüğü ise görseller ile kamuoyuna duyuruldu.

Kaynak: Kamu Son Haber