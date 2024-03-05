Ortak sınav sistemi sil baştan: MEB'den çok konuşulacak reform!

6. Sınıflara ait Türkçe dersi için sınav değerlendirme süreci, bağımsız iki puanlayıcı tarafından yapılacak. Diğer derslerde değerlendirme işlemleri ise okul müdürlüklerinin belirlediği zümreler, ilgili dersin öğretmenleri veya komşu okul zümre öğretmenleri tarafından yapılacak. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, 26-27 Mart 2024 tarihlerinde ülke genelinde düzenlenecek ikinci dönem birinci yazılı sınavlarına yönelik soruları yanıtladı. Bülbül, “MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği’ne yansıyanlar ile daha iyi bir ölçme yapmak üzere açık uçlu soru sistemine geçiş yaptık. Ortaokul ve liselerde, öğretmenlerin hazırladığı bütün sınavlarda sorular açık uçlu ya da kısa cevaplı sorulardan oluşacak şekilde oluşturulması esasını getirdik.” açıklamasında bulundu.

AÇIK UÇLU VE KISA CEVAPLI SORULAR

Ortaokul ve liselerdeki ortak sınavlar, “ülke genelinde”, “il ve ilçe genelinde” ve “okul genelinde” olarak 3 şekilde yapılacak. Bu düzenleme ile öğrencilerin ilan edilen kademelerdeki derslerinden birini Milli Eğitim Bakanlığı olarak yapıyoruz. İlk dönem ülke geneli ortak yazılı sınavları çoktan seçmeli sorularla yaptık. 26-27 Mart’ta yapılacak ikinci dönem ülke geneli ortak sınavları ise öğrencilerin cevaplarını kendi cümleleriyle yazacakları açık uçlu ve kısa cevaplı sorularla yapacağız. 26 Mart 2024 Salı günü 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 27 Mart 2024 Çarşamba günü ise 6. sınıf matematik ile 9. sınıf matematik derslerinden ülke genelinde ortak sınav yapılacak.

Kaynak: Kamu Son Haber