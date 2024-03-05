Apple'dan flaş zam: Fiyatları gören donakaldı!

Apple, Türkiye’de kura bağlı olarak ürünlerinin fiyatlarını artırdı. Türkiye’deki ürünlerine ciddi oranda kur kaynaklı zam yaptı. İşte dudak uçuklatan güncel fiyatlar...

iPhone 15 Pro’nun fiyatı artık 69.999 TL değil 75.499 TL,

15 Pro Max ise 89.999 TL’den başlıyor,

1 TB iPhone 15 Pro Max ise 99.999 TL yerine 107.999 TL olarak yükseltildi,

iPhone 15 için en düşük fiyat 58.499 TL,

iPhone 15 Plus içinse 66.999 TL,

iPhone 14’ün güncel başlangıç fiyatı 51.499 TL,

iPhone 14 Plus için ise 58.499 TL,

iPhone 13’ün başlangıç fiyatı 42.999 TL,

iPhone SE ise artık 26.999 TL yerine 28.999 TL,

Zam sonrası 27 inç 5K Studio Display fiyatı ise 67.759 TL’den 73.449 TL oldu,

32 inç 6K Pro Display XDR ise 159 bin TL’den 172 bin TL'ye çıktı,

AirPods Max artık 22.999 TL yerine 24.849 TL,

Yeni AirPods Pro ise 9.349 TL'ye satın alınacak,

iPad Mini başlangıç fiyatı 20.499 TL’den 22.499 TL,

iPad Pro ise 32 bin TL yerine 34 bin TL’den satışa sunulacak.

Kaynak: Kamu Son Haber